السفير الروسي في كابل يكشف أسس التعامل مع حركة طالبان

أعلن السفير الروسي لدى كابل، دميتري جيرنوف، أن حركة طالبان أصبحت واقعا في أفغانستان لا يمكن تجاهله، لذلك يجب العمل معها في المجالات التي تتفق مع المصالح الوطنية الروسية.

وقال جيرنوف في حديث لوكالة "نوفوستي" في الذكرى السنوية الأولى لوصول حركة طالبان إلى السلطة في هذه البلاد: "حركة طالبان مهما كان موقفنا منها أصبحت واقعا لا يمكن تجاهله. لذلك علينا أن نعمل معهم في المجالات التي تتفق مع مصالحنا وحيث يعد ذلك ضروريا لحل المهام المطروحة أمام روسيا".

وأشار إلى أنه تبدأ في موسكو اليوم الاثنين مفاوضات مع وفد وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية.

المصدر: نوفوستي