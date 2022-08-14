وسائل إعلام سورية: عدوان إسرائيلي استهدف محيط محافظة طرطوس (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء الأحد بسماع دوي انفجارات في سماء طرطوس غرب سوريا، فيما أكدت وسائل إعلام سورية أخرى أن عدوانا إسرائيليا استهدف نقاطا بمحيط محافظة طرطوس.

وقالت "سانا" إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء طرطوس وفي أجواء سلسلة جبال القلمون بالقرب من الحدود اللبنانية.

#عاجل || #سانا

مراسلو سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء طرطوس وفي أجواء سلسلة جبال القلمون بالقرب من الحدود اللبنانية — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) August 14, 2022

وأكدت وسائل إعلام رسمية في سوريا أن عدوانا إسرائيليا استهدف نقاطا في محيط محافظة طرطوس.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات إسرائيلية قصفت سوريا من فوق الأراضي اللبنانية وتحديدا من قبالة سواحل الجية.

كما قال "المرصد السوري" إن ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للقوات السورية في ريف طرطوس الجنوبي، حيث سقطت عدة صواريخ في محيط قرية أبو عفصة، وفي قاعدة دفاع جوي ورادار في المنطقة.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة، دون معرفة حصيلة الخسائر حتى الآن.

وأوضح أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الـ19 منذ مطلع العام 2022.

وذكر أنه وثق في 21 يوليو مقتل 8 أشخاص نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في محيط العاصمة دمشق.

وتقع مدينة طرطوس في غرب سوريا، على الساحل الشرقي للمتوسط جنوب اللاذقية، وتبعد 250 كيلومترا شمالا عن العاصمة دمشق، و30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.

سلسلة منَ الغارات المُعادية..

الموقع المستهدَف في #طرطوس 👇🏼 pic.twitter.com/exRZnxAJLk — Layal Jradi • ليالـ جرادي (@layalKjradi) August 14, 2022

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تطلق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية صيدا تجاه طرطوس غرب سوريا pic.twitter.com/gq24ydnRUz — خبر عاجل (@Khabarajelnews) August 14, 2022

قصف طرطوس من فوق الغازية وصيدا pic.twitter.com/74eIzn8cUe — @jawad61 (@mhmd65223005) August 14, 2022

قصف إسرائيلي على طرطوس غرب سوريا👇 pic.twitter.com/rbMGCvysy0 — Carla-H (@ElycarlaH) August 14, 2022

قصف إسرائيلي على طرطوس غرب سوريا👇 pic.twitter.com/rbMGCvysy0 — Carla-H (@ElycarlaH) August 14, 2022

لحظة القصف الإسرائيلي على طرطوس pic.twitter.com/bHEYal7nt6 — الإعلاميّة رهف فغالي (@RH_g93) August 14, 2022

المصدر: وكالات + وسائل إعلام