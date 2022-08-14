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وسائل إعلام سورية: عدوان إسرائيلي استهدف محيط محافظة طرطوس (فيديو)

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وسائل إعلام سورية: عدوان إسرائيلي استهدف محيط محافظة طرطوس (فيديو)
RT / Twitter
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء الأحد بسماع دوي انفجارات في سماء طرطوس غرب سوريا، فيما أكدت وسائل إعلام سورية أخرى أن عدوانا إسرائيليا استهدف نقاطا بمحيط محافظة طرطوس.

وقالت "سانا" إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء طرطوس وفي أجواء سلسلة جبال القلمون بالقرب من الحدود اللبنانية.

وأكدت وسائل إعلام رسمية في سوريا أن عدوانا إسرائيليا استهدف نقاطا في محيط محافظة طرطوس.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات إسرائيلية قصفت سوريا من فوق الأراضي اللبنانية وتحديدا من قبالة سواحل الجية.

كما قال "المرصد السوري" إن ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للقوات السورية في ريف طرطوس الجنوبي، حيث سقطت عدة صواريخ في محيط قرية أبو عفصة، وفي قاعدة دفاع جوي ورادار في المنطقة.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة، دون معرفة حصيلة الخسائر حتى الآن.

وأوضح أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الـ19 منذ مطلع العام 2022.

وذكر أنه وثق في 21 يوليو مقتل 8 أشخاص نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في محيط العاصمة دمشق.

وتقع مدينة طرطوس في غرب سوريا، على الساحل الشرقي للمتوسط جنوب اللاذقية، وتبعد 250 كيلومترا شمالا عن العاصمة دمشق، و30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام

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