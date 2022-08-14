قتيل وعشرات الجرحى بانفجار في مركز تجاري في يريفان

لقي شخص مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 45 آخرين بجروح جراء انفجار وقع في أحد المركز التجارية في العاصمة الأرمنية يريفان اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة هايك كوستانيان إن الانفجار ضرب مركز التسوق "سورمالو" في المدينة وتسبب في اندلاع حريق، مضيفا أن فرقا من رجال الإطفاء والإسعاف تعمل في الموقع.

وذكر أن الانفجار خلف إصابات، وقالت الوزارة في وقت لاحق إن حصيلة الضحايا بلغت قتيلا و20 جريحا على الأقل، قبل أن يرتفع عدد المصابين إلى 45 شخصا.

وقالت السلطات إنه قد يكون هناك عدد من العالقين تحت الأنقاض، وإن عملية البحث والإنقاذ مستمرة.

ولم يعرف بعد أسباب الحادث، فيما تتحدث تقارير عن أن الانفجار وقع في مستودع للألعاب النارية.

المصدر: وكالات