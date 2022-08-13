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ماكرون يصادق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

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ماكرون يصادق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
Legion-Media Abd Rabbo Ammar/Abaca/Sipa USA
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صادق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على قبول بلاده انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، بعد موافقة البرلمان الفرنسي في الثاني من أغسطس.

وقال قصر الإليزيه: "سيسمح هذا الخيار السيادي لفنلندا والسويد، وهما حليفان أوروبيان، بتعزيز الأمن في مواجهة التهديد الحالي من جيرانهما المباشرين وسيقدّم مساهمة مهمّة، نظرا لدور هذين الشريكين، في الموقف المشترك وأمننا الأوروبي".

 

المصدر: AFP

 

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