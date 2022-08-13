ارتفاع مبيعات رواية "آيات شيطانية" بعد الاعتداء على سلمان رشدي

عزز الاعتداء الذي تعرض له الكاتب سلمان رشدي في نيويرك مؤخرا اهتمام القراء برواياته ولاسيما "آيات شيطانية"، التي تلقى تهديدات لا تحصى على إثرها، وأغضبت العالم الإسلامي برمته.

ففي عصر السبت تصدّرت ثلاث طبعات من الرواية مقياس مبيعات الكتب في موقع "أمازون" مسجلة أعلى قفزة في المبيعات في الساعات الأربع والعشرين الاخيرة. وجاءت في المرتبة الرابعة روايته "أطفال منتصف الليل".

وأثار الاعتداء الذي استهدف رشدي الجمعة في نيويورك صدمة في أنحاء العالم واستدعى إدانات دولية.

ومنذ الاعتداء بيعت في مكتبة "ستراند بوكستور" الشهيرة في نيويورك نسخا كثيرة من رواياته، ناهيك عن تلك التي بيعت عبر الإنترنت.

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وقالت كايتي سيلفرنيل وهي مديرة قسم في مكتبة لبيع الكتب الجديدة والمستعملة في تصريح لوكالة فرانس برس "أتى أشخاص يبحثون عن أي من أعماله الأدبية، أرادوا أن يعرفوا ما المتوافر منها لدينا".

وأوضحت "بعض من موظفينا الأصغر سنا لم يسبق أن سمعوا عنه، وأمس أتى زبائن يبحثون عن كتبه، وأبدوا اهتمامهم بمعرفة هويته وتأثيره بالعالم الأدبي". وعلى تويتر دعا مستخدمون إلى شراء كتب سلمان رشدي تعبيرا عن التضامن معه.

وتروي "آيات شيطانية" مغامرات هنديين استُهدفت طائرتهما بهجوم إرهابي، وانتهى بهم الأمر ببلوغ شاطئ في إنكلترا واتّخاذ أحدهما هيئة مخلوق شبيه بالشيطان والآخر هيئة مخلوق شبيه بالملاك. وفي سياق الرواية، يطلق الكاتب على بائعات هوى أسماء زوجات النبي محمد (ص).

يشار إلى أن رشدي مازال يرقد في مستشفى في بنسلفانيا بحال خطرة بسبب تعرّضه للطعن في العنق والبطن.

المصدر: AFP