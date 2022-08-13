 
مباشر

ارتفاع مبيعات رواية "آيات شيطانية" بعد الاعتداء على سلمان رشدي

أخبار العالم

ارتفاع مبيعات رواية
Legion-Media MediaPunch
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tltg

عزز الاعتداء الذي تعرض له الكاتب سلمان رشدي في نيويرك مؤخرا اهتمام القراء برواياته ولاسيما "آيات شيطانية"، التي تلقى تهديدات لا تحصى على إثرها، وأغضبت العالم الإسلامي برمته.

ففي عصر السبت تصدّرت ثلاث طبعات من الرواية مقياس مبيعات الكتب في موقع "أمازون" مسجلة أعلى قفزة في المبيعات في الساعات الأربع والعشرين الاخيرة. وجاءت في المرتبة الرابعة روايته "أطفال منتصف الليل".

وأثار الاعتداء الذي استهدف رشدي الجمعة في نيويورك صدمة في أنحاء العالم واستدعى إدانات دولية.

ومنذ الاعتداء بيعت في مكتبة "ستراند بوكستور" الشهيرة في نيويورك نسخا كثيرة من رواياته، ناهيك عن تلك التي بيعت عبر الإنترنت.

إقرأ المزيد
توجيه اتهام رسمي لمهاجم كاتب
توجيه اتهام رسمي لمهاجم كاتب "آيات شيطانية" بالشروع في القتل

 وقالت كايتي سيلفرنيل وهي مديرة قسم في مكتبة لبيع الكتب الجديدة والمستعملة في تصريح لوكالة فرانس برس "أتى أشخاص يبحثون عن أي من أعماله الأدبية، أرادوا أن يعرفوا ما المتوافر منها لدينا".

 وأوضحت "بعض من موظفينا الأصغر سنا لم يسبق أن سمعوا عنه، وأمس أتى زبائن يبحثون عن كتبه، وأبدوا اهتمامهم بمعرفة هويته وتأثيره بالعالم الأدبي". وعلى تويتر دعا مستخدمون إلى شراء كتب سلمان رشدي تعبيرا عن التضامن معه.

وتروي "آيات شيطانية" مغامرات هنديين استُهدفت طائرتهما بهجوم إرهابي، وانتهى بهم الأمر ببلوغ شاطئ في إنكلترا واتّخاذ أحدهما هيئة مخلوق شبيه بالشيطان والآخر هيئة مخلوق شبيه بالملاك. وفي سياق الرواية، يطلق الكاتب على بائعات هوى أسماء زوجات النبي محمد (ص).

يشار إلى أن رشدي مازال يرقد في مستشفى في بنسلفانيا بحال خطرة بسبب تعرّضه للطعن في العنق والبطن.

 

المصدر: AFP

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا