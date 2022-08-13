توجيه اتهام رسمي لمهاجم كاتب "آيات شيطانية" بالشروع في القتل

أسند جيسون شميدت المدعي العام في مدينة تشوتاوكوا الأمريكية تهمة الشروع في القتل لهادي مطر، مهاجم الكاتب البريطاني سلمان رشدي مؤلف "آيات شيطانية".

وقال المدعي العام إن المسؤول عن هجوم الأمس هادي مطر، متهم رسميا الشروع في القتل من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الثانية، وجرى توجيه هذه التهم له، وهو الآن قيد الاحتجاز دون الحق في الخروج بكفالة.

وتعرض رشدي أمس الجمعة للطعن أثناء وقوفه على منبر قاعة في مركز ثقافي في تشوتاكوا بشمال غرب ولاية نيويورك، حيث قال وكيله إنه وضع على جهاز للتنفس اصطناعي ويمكن أن يفقد إحدى عينيه.

المصدر: تاس