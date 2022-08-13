الدفاع الروسية: قوات كييف تختبئ بالمدنيين وتستفز القوات الروسية لاستدعاء قصفها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف نشرت أسلحة ثقيلة في بلدة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك، وتتعمد قصف القوات الروسية متحصنة بالمدنيين الذين تتخذهم دروعا بشرية.

وقال ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن قوات كييف تحصنت في المناطق السكنية في كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية ونشرت المدرعات وراجمات الصواريخ والمدفعية هناك، وتقصف التجمعات السكانية المجاورة بشكل ممنهج لاستفزاز القوات الروسية وقوات دونيتسك واستدعاء قصفها لقتل المدنيين.

وأكد ميزينتسيف أن نازيي قوات كييف يمنعون المدنيين من مغادرة منازلهم، ويستخدمونهم دروعا بشرية.

المصدر: نوفوستي