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الدفاعات الروسية تصد هجمة صاروخية شنتها قوات كييف على مدينة ميليتوبل

أخبار روسيا

الدفاعات الروسية تصد هجمة صاروخية شنتها قوات كييف على مدينة ميليتوبل
Legion-Media Sem Van Der Wal/ANP/Sipa USA
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صدت الدفاعات الجوية الروسية المنتشرة في مقاطعة زابوروجيه جنوب وسط أوكرانيا، هجمة صاروخية شنتها قوات كييف على مدينة ميليتوبل المحررة جنوب أوكرانيا.

وقال فلاديمير روغوف عضو إدارة زابوروجيه المدنية العسكرية عبر قناة "روسيا 24": "الدفاعات الروسية أسقطت عدة صواريخ استهدفت ميليتوبول".

وتحدث روغوف عن المخاطر المتزايدة على محطة زاباروجيه للطاقة النووية، وأضاف: "في الوقت الحالي تم فصل أحد مفاعلات المحطة عن شبكة الكهرباء، وتخفيض طاقة مفاعل ثان للحد الأدنى... مهمتنا المحافظة على المحطة قبل توليد الكهرباء منها".

تجدر الإشارة إلى أن محطة زابوروجيه الكهرذرية الخاضعة للجيش الروسي هي الأكبر في أوروبا، حيث تعمل فيها 6 مفاعلات، وكانت تغذي أوكرانيا بعشرين بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية.

المصدر: إنترفاكس

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