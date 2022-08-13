"فبركة".. متمردو تيغراي ينفون إجراءهم اتصالات "مباشرة" مع الحكومة الإثيوبية

نفى المتمردون في إقليم تيغراي حصول اتصالات "مباشرة" بينهم وبين الحكومة الفدرالية الإثيوبية، ردا على بيان صدر عن الاتحاد الإفريقي حول النزاع المسلح بين الطرفين منذ نوفمبر 2020.

واعتبر المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاشيو رضا، أن خبر وكالة "فرانس برس" الذي نقل الخميس بيانا عن الاتحاد الإفريقي يتحدث عن "التزامات مباشرة" هو "فبركة تامّة".

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وكتب رضا على "تويتر" السبت بالانجليزية "ببساطة، لم تحصل التزامات كهذه".

والخميس، نشر الاتحاد الإفريقي نصا على موقعه الالكتروني أشار فيه إلى "بيان" صدر في الرابع من أغسطس عقب عرض قدمه الممثل الأعلى في الاتحاد الإفريقي لمنطقة القرن الإفريقي أولوسيغون أوباسانغو.

وفي هذا النص، هنأ مجلس السلم والأمن أوباسانغو بـ"الالتزامات المباشرة التي جرت بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي".

ويوم السبت تم استبدال كلمة "بين" بكلمة "مع" في نسخة محدّثة من النص نشرت على الموقع الالكتروني للاتحاد الإفريقي.

كما لأن النص الأصلي الذي نُشر باللغتين الإنجليزية والفرنسية لم يعد متاحا على الموقع.

وتوقف القتال في تيغراي منذ إعلان هدنة إنسانية نهاية مارس، وقالت كل من الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي إنهما مستعدتان لإجراء مفاوضات لإنهاء النزاع، لكن لم تجر أي مباحثات ملموسة حتى الآن بسبب الخلافات حول عدة نقاط.

وتريد أديس أبابا أن يرعى الاتحاد الإفريقي المحادثات وأن تبدأ "من دون شروط مسبقة".

ويرفض متمردو تيغراي وساطة أوباسانغو الذي يشككون في حياده ويطالبون قبل أي محادثات بإعادة تأمين الخدمات الأساسية (الكهرباء والاتصالات والبنوك والوقود...) التي حرمت منها المنطقة منذ أكثر من عام.

وبدأ النزاع في تيغراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش الفدرالي إلى المنطقة للإطاحة بالسلطات المحلية التي تحدت سلطته لأشهر واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم.

وبعد هجوم مضاد شن في يونيو 2021 اتسع إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، استعاد متمردو تيغراي السيطرة على معظم المنطقة.

وأغرق النزاع الدامي شمال اثيوبيا في أزمة انسانية خطرة.

المصدر: أ ف ب