 
مباشر

أسطول البحر الأسود الروسي ينهي صيانة وتطوير غواصة "ألروسا"

أخبار العالم

أسطول البحر الأسود الروسي ينهي صيانة وتطوير غواصة
CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko
الغواصة الروسية "ألروسا" (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tlrv

تستعد غواصة "ألروسا" التي تعمل بالديزل والكهرباء للالتحاق بأسطول البحر الاسود الروسي، بعد تطويرها واجتيازها أعمال الصيانة والاختبارات المطلوبة.

وقال المتحدث باسم حوض بناء السفن رقم 13 لأسطول البحر الأسود سيرغي غورباتشوف: "في مرحلة الصيانة النهائية بالمصنع، يتم إعداد غواصة "ألروسا" لمرحلة التجارب البحرية".

وأشار إلى أن العمل حاليا يجري على إزالة العيوب التقنية التي تم اكتشافها خلال الاختبارات السابقة للغواصة.

وأكد أن العمل يتم وفق الخطة التي تم وضعها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا