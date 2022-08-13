تلفزيون: سلوفاكيا بصدد تسليم مقاتلات MiG-29 لأوكرانيا

تخطط سلوفاكيا لتسليم مقاتلات من طراز MiG-29 إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت قناة RTV التلفزيونية الحكومية اليوم السبت نقلا عن وزير دفاع البلاد ياروسلاف ناد.

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وحسب الوزير، فإن تسليم المقاتلات لأوكرانيا سيتم في سبتمبر، بعد أن تتوقف سلوفاكيا عن استخدامها بحلول نهاية الشهر الحالي.

وعدد الطائرات المزمع نقلها إلى أوكرانيا غير معروف، لكنه قيل في وقت سابق إن لدى سلوفاكيا 11 طائرة من هذا الطراز.

وستتلقى براتيسلافا أموالا من الاتحاد الأوروبي أو معدات عسكرية من الناتو مقابل هذه الخطوة.

وفي وقت سابق، نقل التلفزيون التشيكي عن رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغير، أن بلاده قد تزود أوكرانيا بمقاتلات من طراز "ميغ-29" وبدبابات.

وهذا العام كان يجب أن تستلم سلوفاكيا 14 طائرة من طراز F-16 اشترتها من الولايات المتحدة، لكن التوريد تأجل لمدة عامين بسبب نقص إنتاج مصانع تصنيع الرقائق. بعد ذلك تم الاتفاق مع القوات الجوية التشيكية والبولندية على توفير الحماية المؤقتة للمجال الجوي لسلوفاكيا.

المصدر: وكالات