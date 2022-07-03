سلوفاكيا قد تزود أوكرانيا بدبابات وطائرات "ميغ-29"

نقل التلفزيون التشيكي، اليوم الأحد، عن رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغير، أن بلاده قد تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29"، وبدبابات.

وقالت القناة: "وفي حديثه عبر التلفزيون التشيكي، أشاد رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغير باستعداد جمهورية التشيك لمساعدة بلاده مؤقتا في حماية مجالها الجوي. وأضاف هيغير أن سلوفاكيا، قد تورد مقاتلاتها من طراز ميغ-29 إلى أوكرانيا، وربما الدبابات كذلك".

وتابع رئيس الوزراء السلوفاكي القول: "لكني لا أريد أن أتحدث عن هذا بمزيد من التفصيل، لأن أوكرانيا طلبت منا أيضا عدم تقديم تفصيلات عن هذه الأسلحة والمعدات".

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مباشرة بعد 24 فبراير، أعلنت وزارة الدفاع السلوفاكية التوقف عن الاستخدام اللاحق لمقاتلات "ميغ-29" السوفيتية. في هذا العام كان يجب أن تستلم سلوفاكيا 14 طائرة من طراز F-16 اشترتها من الولايات المتحدة، لكن التوريد تأجل لمدة عامين بسبب نقص إنتاج مصانع تصنيع الرقائق. بعد ذلك تم الاتفاق مع القوات الجوية التشيكية والقوات الجوية البولندية على توفير الحماية المؤقتة للمجال الجوي لسلوفاكيا.

المصدر: نوفوستي