أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على كافة المحاور، وأكدت إسقاط طائرة من طراز "ميغ-29" فوق مقاطعة نيكولايف، إضافة إلى إسقاط 19 مسيرة في مناطق متفرقة.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم السبت إن ثلاث كتائب من اللواء الهجومي الجبلي العاشر واللواء الميكانيكيي 72، ومتمركزة قرب ليسيتشانسك، فقدت أكثر من 50% من أفرادها في يوم واحد فقط من القتال.

وفي منطقة أرتيوموفسك ضربت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة نقطة إقامة مؤقتة للكتيبة الأولى من اللواء الميكانيكي 30، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 120 جنديا أوكرانيا وتدمير نحو 15 قطعة من المعدات العسكرية.

إقرأ المزيد

كما أصابت ضربات جوية روسية قاعدة تخزين مؤقتة للأسلحة والمعدات العسكرية للواء الهجوم الجبلي العاشر، تقع في أرض مصنع الجرارات في خاركوف، حيث تم القضاء على ما يصل إلى 30 فردا وتدمير 10 عربات ومدرعات.

ودمرت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة 5 مواقع قيادة أوكرانية في دونيتسك ونيكولايف، و3 مستودعات للذخيرة في زابوروجيه، إضافة إلى قوات ومعدات في 32 منطقة خلال يوم واحد.

وفي إطار مكافحة البطاريات، أصاب الطيران الروسي بأسلحة عالية الدقة أربعة فصائل من راجمات الصواريخ كانت تقصف مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.

واستهدفت الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية 39 موقع قيادة للقوات الأوكرانية، ومستودعين للذخيرة قرب نيكولايف، إضافة إلى قوات ومعدات في 302 منطقة.

وبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 227 طائرة، و134 مروحية، و430 طائرة بدون طيار، و353 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و886 3 دبابة ومدرعة أخرى، و702 من راجمات الصواريخ و3073 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و3954 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية