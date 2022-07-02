 
مباشر
عاجل
انتهاء الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت (فيديوهات)

الجيش الروسي يحرر زولوتاريفكا في طريقه لإحكام السيطرة بالكامل على مدينة ليسيتشانسك

أخبار العالم

الجيش الروسي يحرر زولوتاريفكا في طريقه لإحكام السيطرة بالكامل على مدينة ليسيتشانسك
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tcf5

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش حرر قرية زولوتاريفكا، ولم يتبق سوى تحرير قرية بيلوغوروفكا التي تبعد ستة كيلوميترات عن مدينة ليسيتشانسك المحاصرة.

وقالت وزارة الدفاع: "خلال الأيام الثلاثة الماضية، تمت السيطرة على مصفاة النفط في ليسيتشانسك ومنجم ماتروسكايا ومصنع الجيلاتين وقرية توبوليفكا".

إقرأ المزيد
لوغانسك: أكثر من ألفين من قوات كييف يتحصنون في مدينة ليسيتشانسك
لوغانسك: أكثر من ألفين من قوات كييف يتحصنون في مدينة ليسيتشانسك

إلى ذلك أعلن فيتالي كيسيلوف مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية، أن أكثر من ألفي مقاتل من نازيي قوات كييف والمرتزقة الأجانب محاصرون في مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل لهم في لوغانسك.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا