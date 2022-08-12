الشرطة الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم على سلمان رشدي (صور + فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية أن منفذ الهجوم على سلمان رشدي الكاتب البريطاني هندي المولد ومؤلف رواية "آيات شيطانية"، شاب يبلغ من العمر 24 عاما، واسمه هادي مطر ومن سكان ولاية نيوجيرسي.

وأشارت الشرطة إلى أن المتهم طعن رشدي في رقبته وبطنه وأكدت استمرارها في التنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي للكشف عن دوافع الهجوم الدموي.

JUST IN: Author Salman Rushdie's alleged attacker has been identified as 24-year-old Hadi Matar, officials say. Rushdie was stabbed "at least once in the neck and at least once in the abdomen." https://t.co/4xid4zsEqmpic.twitter.com/YLfzuRy2Ow — ABC News Live (@ABCNewsLive) August 12, 2022

وذكرت الصحفية الأمريكية كارول ماركوفيتش، أن المتهم يدعى هادي مطر، وكان يحمل رخصة قيادة مزورة باسم حسن مغنية لحظة اعتقاله.

The man suspected of stabbing Salman Rushdie is named Hadi Matar but he was carrying this fake driver license at the time of his arrest.https://t.co/KoY2h4RI8Epic.twitter.com/zstDVDJnm3 — Fox3 Now (@fox3news) August 12, 2022

New York'ta Salman Rushdie'yi bıçaklayan 24 yaşındaki Hadi Matar pic.twitter.com/EcHvZIEibr — Milli Görüşüz (@MilliGrsz) August 12, 2022

Salman Rushdie, 75 años, fue apuñalado en el cuello en Nueva York ante 2500 personas, está siendo operado. Hadi Matar (24), es el atacante y está detenido.

En 1989, un edicto religioso, o fatwa, ordenó su ejecución, fue leído en Radio Teherán por el ayatolá Jomeiní.@motoreco_okpic.twitter.com/tnYBztSls0 — lanavecomunica3 (@lanavecomunica3) August 12, 2022

وتعرض سلمان رشدي لهجوم قبيل محاضرة كان سيلقيها في معهد Chautauqua للآداب في نيويورك.

وبرز اسم سلمان رشدي في ثمانينات القرن الماضي، بعدما أصدر روايته "آيات شيطانية" عام 1988، التي اعتبرت مهينة للإسلام والنبي محمد، وأثارت احتجاجات عارمة في أنحاء العالم الإسلامي وصلت إلى حد إصدار فتوى بإهدار دمه من المرشد الإيراني آية الله الخميني.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية