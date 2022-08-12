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الولايات المتحدة تنشر 260 عسكريا في أوروبا

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الولايات المتحدة تنشر 260 عسكريا في أوروبا
Legion-Media Michele Ursi
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أعلنت الولايات المتحدة عن نشر 260 عسكريا أمريكيا في أوروبا بشكل مؤقت، في إطار جهود الناتو "للرد على الاجتياح الروسي لأوكرانيا".

وأكد المكتب الصحفي للجيش الأمريكي "انتشار اللواء 101 من قاعدة "فورت كامبيل" لغرض دعم الحلفاء الأوروبيين في الناتو".

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وأوضح أن "هذا الانتشار يعتبر مؤقتا ويأتي ردا على اجتياح أوكرانيا".

ولم يذكر الجيش الأمريكي البلد أو البلدان التي سيتم نشر العسكريين الأمريكيين فيها، ولم يحدد الفترة الزمنية لمهمتهم.

المصدر: نوفوستي

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