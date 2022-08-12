بولتون: أشعر بالخجل من المبلغ الضئيل الذي رصدته إيران لاغتيالي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون إنه ليس معجبا بالسعر الضئيل الذي عرضه عميل عسكري إيراني مقابل اغتياله، مازحا بأنه "يشعر بالخجل" من قيمة المبلغ 300 ألف دولار.

وقال بولتون في تصريح: "حسنا، لقد شعرت بالحرج من السعر المنخفض. اعتقدت أنه سيكون أعلى"، وأضاف ساخرا: "أعتقد أنها مشكلة ربما تكون متعلقة بسعر الصرف أو شيء من هذا القبيل".

وأفاد بأنه كان لديه "فهم عام لما كان هذا التهديد، لكن لم أكن على علم بالعديد من تفاصيل القضية المرفوعة ضد عضو الحرس الثوري الإيراني شهرام بورصافي".

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الأربعاء، أنها كشفت عن مؤامرة إيرانية لاغتيال بولتون، مشيرة إلى أن شهرام بورصافي (45 عاما) والمعروف أيضا باسم مهدي رضائي، وهو عضو في الحرس الثوري عرض مبلغا ماليا قدره 300 ألف دولار على أحد الأفراد في الولايات المتحدة لقتل بولتون، انتقاما لقتل الولايات المتحدة لقائد الحرس الثوري قاسم سليماني في يناير 2020.

المصدر: "نيويورك بوست"