قوات كييف تقصف محيط محطة زابوروجيه النووية للمرة الثانية

أعلن فلاديمير روغوف عضو المجلس الرئاسي لإدارة مقاطعة زابوروجيا الخاضعة للجيش الروسي جنوب أوكرانيا، أن قوات كييف قصفت محيط محطة زابوروجيه النووية للمرة الثانية خلال اليوم الأخير.

وأشار إلى أن قوات كييف تواصل القصف المكثف على مدينة إينرغوغراد ومحطة زابوروجيه النووية.

وذكر في وقت سابق أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجوم للقوات الأوكرانية على إينرغوغراد والمحطة النووية.

وأكد أن أصوات انفجارات قوية سمعت في مدينة إينرغوغراد منذ مساء أمس ومعظم الليل وفي هذا الصباح.

المصدر: RT