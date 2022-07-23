بدء الاستعدادات لإجراء استفتاء على انضمام مقاطعة زابوروجيا إلى روسيا

وقع رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيا يفغيني باليتسكي، مرسوما بشأن بدء الاستعدادات لإجراء استفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا.

وقال باليتسكي: "سيتم إجراء استفتاء حول مسألة انضمام المقاطعة إلى روسيا في الخريف بمبادرة من سكان مقاطعة زابوروجيا. ومن أجل أن تكون إجراءات الاستفتاء شفافة وشرعية، ومن أجل حماية الحقوق الانتخابية للمواطنين، وقعت مرسوما بشأن إنشاء لجنة انتخابية".

وأكد أنه تم إلغاء جميع الهيئات الانتخابية القديمة، وسيتم إنشاء هيئات ولجان جديدة.

المصدر: نوفوستي