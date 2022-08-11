إصابة 35 مهاجرا سوريا بانقلاب شاحنتهم في مقدونيا الشمالية

أصيب 35 مهاجرا إثر انقلاب شاحنة كانت تقلهم في مقدونيا الشمالية قادمة من اليونان.

وأضافت الشرطة أن 49 شخصا كانوا على متن الشاحنة لحظة الحادث الذي وقع مساء الأربعاء قرب قرية مارفينتشي جنوبي البلاد، وأشارت إلى أن أحد المصابين حالته حرجة.

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ونُقل المصابون إلى المستشفيات للعلاج، بينما اقتيد الباقون إلى مركز احتجاز بانتظار ترحيلهم إلى اليونان، فيما فر سائق الشاحنة الذي تعتقد الشرطة أنه يتبع لخلية لتهريب المهاجرين.

المصدر: "أسوشيتد برس"