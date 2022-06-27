مقدونيا الشمالية تعثر على مهاجرين مختبئين في شاحنة

أعلنت الشرطة في مقدونيا الشمالية اكتشاف 24 مهاجرا مختبئين في شاحنة على طريق سريع رئيسي في جنوب البلاد، مؤكدة القبض على رجلين للاشتباه بتورطهما في تهريب البشر.

وأشارت الشرطة إلى أنها تعتقد أن الأشخاص الذين كانوا داخل الشاحنة دخلوا مقدونيا الشمالية بشكل غير قانوني من اليونان، ولديهم خطط لمواصلة الرحلة إلى صربيا ثم البلدان الأوروبية الأكثر ثراء، وجرى نقلهم إلى مركز استقبال المهاجرين في بلدة غيفجيليا الحدودية، في انتظار ترحيلهم إلى اليونان.

فيما تم التعريف على المواطنين المقدونيين المتهمين بتهريب البشر (50 و47 عاما) فقط بالأحرف الأولى من اسميهما.

وأوضحت الشرطة أنها "اعترضت عددا من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة"، حيث أصبح طريق البلقان، الذي يمر عبر مقدونيا الشمالية، أكثر نشاطا بعد رفع قيود السفر الخاصة بفيروس كورونا.

المصدر: "أ ب"