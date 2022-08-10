منظمة إنسانية: الفتيات الأفغانيات يكابدن أكثر عواقب الأزمة خطورة

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إنه بعد عام واحد من سيطرة "طالبان" على أفغانستان، خلقت الأزمة الاقتصادية والقيود الجديدة اضطرابا لحياة الفتيات، مع عواقب وخيمة أيضا على صحتهن العقلية.

ووفقا للدراسة التي أجرتها المنظمة الإنسانية، فإن "97% من العائلات تجد صعوبة في توفير ما يكفي من الطعام لأطفالها. وأن ما يقرب من 80% من الأطفال ذهبوا إلى النوم وهم جائعون في الشهر الماضي، في حين أن الفتيات كن أكثر عرضة بمعدل الضعف من الفتيان للنوم بشكل روتيني في ظل الجوع".

وقالت المنظمة إن "90% من الفتيات كن يأكلن وجبات أصغر في العام الماضي، ولديهن مخاوف بشأن الوزن الذي يخسرنه ويفتقرن إلى الطاقة اللازمة للدراسة أو اللعب أو العمل. وفي الوقت نفسه، فإن 46% من الفتيات الأفغانيات لا يذهبن إلى المدرسة، وهو أكثر من ضعف عدد الأولاد الذين قالوا الشيء نفسه، أي بنسبة 20%".

وقد وجد الباحثون أن "أكثر من ربع الفتيات تظهر عليهن علامات الاكتئاب، مقارنة بـ16% من الأولاد، وأن حوالي 88% من الأطفال الذين ذكروا أنه طلب منهم الزواج لتعزيز الوضع المالي لأسرهم في العام الماضي كانوا من الفتيات".

المصدر: "آكي"