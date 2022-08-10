تقرير: 6500 أفغاني تم إجلاؤهم إلى الإمارات ما زالوا بانتظار إعادة توطينهم في الولايات المتحدة

أفادت شبكة CBS news بأن ما يقرب من 6500 أفغاني تم إجلاؤهم من بلادهم إلى الإمارات، هم بانتظار إعادة توطينهم في الولايات المتحدة بعد نحو عام على سيطرة حركة طالبان على كابل.

وقالت الشبكة إنه وفقا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية التي لم يتم الكشف عنها سابقا، فإنه يوجد مجمع سكني بضواحي العاصمة أبوظبي وافقت دولة الإمارات على تحويله إلى سكن مؤقت للاجئين، حيث وصل الأفغان في الصيف الماضي بعد سقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

وحسب التقرير، "يأمل هؤلاء الأفغان ومن بينهم عائلات وأفراد تعاونوا مع القوات الأمريكية، في الحصول على تأشيرة هجرة خاصة للولايات المتحدة بعد فرارهم خشية من انتقام "طالبان"، لأنهم ساعدوا المجهود الحربي الأمريكي في البلاد"، مشيرا إلى أنه "على عكس أكثر من 70 ألف أفغاني تم إجلاؤهم مباشرة ثم إعادة توطينهم بسرعة من قبل الولايات المتحدة العام الماضي بعد إجراء بعض التدقيق الأمني، تعرض أولئك الذين يعيشون في المدينة الإنسانية بالإمارات لمراجعة أبطأ على أساس كل حالة على حدة من قبل المسؤولين الأمريكيين والتي لا تشمل ضمان إعادة التوطين في الولايات المتحدة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية للشبكة إن "الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى الإمارات قبل 31 أغسطس 2021، حصلوا فعليا على إذن لدخول الولايات المتحدة إذا اجتازوا بعض الفحوصات الطبية والأمنية. لكن أولئك الذين وصلوا بعد 31 أغسطس 2021 طلب منهم إثبات أنهم مؤهلون للحصول على ميزة الهجرة الأمريكية مثل التأشيرة أو وضع اللاجئ".

وأكدت أن "الولايات المتحدة تراجع حالات جميع الأفغان المتبقين في المدينة الإنسانية، وواصلت التعامل مع بعض الأفغان هناك"، مشيرة إلى أن "ما مجموعه 17 ألف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم قد مروا عبر المدينة الإنسانية وأن معظم الذين غادروا أعيد توطينهم في الولايات المتحدة".

لكن وزارة الخارجية أقرت بأنه "ليس كل الأفغان في المدينة الإنسانية مؤهلين لإعادة التوطين في الولايات المتحدة، قائلة إنها تحث الدول الأخرى على إعادة توطين هؤلاء الذين تم إجلاؤهم"، مضيفة: "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بدعم الأفغان في مدينة الإمارات للخدمات الإنسانية للوصول إلى وجهتهم النهائية.. ونتوقع أن نرحب بآلاف من الأفراد في الولايات المتحدة على المدى القريب حيث إن التزامنا تجاه حلفائنا الأفغان مستمر".

وقالت الحكومة الإماراتية في بيان للشبكة، إنها تعمل مع الولايات المتحدة "لإعادة توطين الأفغان الذين تم إجلاؤهم في الوقت المناسب"، مشيرة إلى أن اتفاق إيوائهم تم "على أساس مؤقت"، مضيفة: "تظل دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بهذا التعاون المستمر مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين لضمان أن يعيش الأفغان الذين تم إجلاؤهم بأمان وأمن وكرامة، وإنها توفر السكن والغذاء والخدمات الصحية والاستشارات والتعليم للأفغان".

المصدر: CBS news