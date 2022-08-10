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ترامب مؤكدا أنه سيخضع للاستجواب في تحقيق بشأن عقاراته: "هذه جمهورية الموز"

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ترامب مؤكدا أنه سيخضع للاستجواب في تحقيق بشأن عقاراته:
AP
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيخضع للاستجواب تحت القسم، اليوم الأربعاء، بالتحقيق المدني الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك بشأن تعاملاته كقطب من أقطاب العقارات.

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وعلى منصة "تروث سوشيال"، كتب ترامب قائلا: "موجود في مدينة نيويورك الليلة..سأرى المدعية العامة العنصرية لولاية نيويورك غدا (بالتوقيت المحلي)، لمواصلة أعظم مطاردة ساحرات في تاريخ الولايات المتحدة!"، مستحضرا بذلك مزاعمه المتكررة حول ليتيشيا جيمس (وهي مدعية من ذوي البشرة السمراء) وحول التحقيق.

وتابع: "أتعرض أنا وشركتي العظيمة للهجوم من جميع الجهات..هذه جمهورية الموز".

وبحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، فإن التحقيق المدني في نيويورك، الذي تقوده المدعية العامة ليتيشيا جيمس، يتضمن مزاعم بأن منظمة ترامب قامت بتحريف في تقدير قيمة الأصول الثمينة، مثل ملاعب الغولف وناطحات السحاب، وعملت على تضليل المقرضين والسلطات الضريبية.

تجدر الإشارة إلى أن إدلاء ترامب بشهادته يأتي وسط عاصفة من الإجراءات القانونية المحيطة به، والتي تجري بعد أيام فقط من قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش عقار تابع له في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا، في إطار تحقيق فيدرالي غير ذي صلة حول ما إذا كان قد أخذ معه سجلات سرية عندما غادر البيت الأبيض.

المصدر: "أ ب"

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