الرئيس الأفغاني السابق يتحدث عن سلطات زعيم "طالبان" ويكشف المسؤول عن الفشل في توطيد النظام السابق

وصف الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، زعيم "طالبان" هيبة الله أخوندزاده بأنه لا يملك السلطة التي كانت لدى سابقه، الملا عمر.

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وقال غني، قارنا اسم زعيم طالبان بعبارة الاحترام "صاحب"، وذلك في مقابلة تلفزيونية: "مولوي صاحب هيبة الله أخوندزاده في طالبان لا يملك السلطة المطلقة التي كانت لدى الملا عمر".

وانتقد الرئيس الافغاني السابق مبعوث الرئاسة الأمريكي السابق إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، محملا إياه مسؤولية الانقسام السياسي في صفوف النخبة السياسية الأفغانية، وقال بهذا الشأن: الانقسام القاتل في النخبة السياسية الأفغانية أثاره زلماي خليل زاد، المبعوث الخاص السابق للرئيس الأمريكي لأفغانستان. كانت لديهم مشاكل في العلاقة بسبب تخلي الأخير عن هويته الأفغانية والإسلامية".

أما الفشل في توطيد الدولة الأفغانية التي كان يرأسها، والتي أطاحت بها حركة طالبان، فرأى غني أن مسؤوليته تقع على عاتق عبد الله عبد الله، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية.

المصدر: سبوتنيك