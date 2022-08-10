اليونان.. فقدان 50 شخصا إثر غرق مركب مهاجرين في اليونان

أفادت مسؤولة في قوات خفر السواحل اليونانية، اليوم الأربعاء، بأن 50 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين، في حادث غرق مركب مهاجرين قبالة جزيرة كارباثوس اليونانية في بحر إيجه.

وأوضحت المسؤولة: "بحسب شهادات 29 شخصا تم انقاذهم كان على متن المركب حوالي 80 شخصا، ما يعني أن 50 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين".

ويبحث خفر السواحل اليونانيون منذ صباح الأربعاء عن المفقودين الذين غرق مركبهم بعدما أبحر من سواحل تركيا المجاورة.

المصدر: أ ف ب