الدفاع الروسية: انفجار ذخائر في منطقة مطار ساكي العسكري في نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية إن ذخائر جوية انفجرت في منطقة مطار ساكي العسكري ما تسبب بانفجارات عدة بالقرب من نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان الوزارة: "في 9أغسطس، في حوالي الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، انفجرت عدة ذخائر جوية في منطقة مطار ساكي العسكري بالقرب من نوفوفيدوروفكا، دون وقوع ضحايا. ولم تتضرر معدات الطيران في المطار".

وأضاف البيان أنه يجري اتخاذ إجراءات لإخماد الحريق.

إلى ذلك قال أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس شبه جزيرة القرم إن عدة انفجارات وقعت في منطقة نوفوفيدوروفكا في الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم، قائلا: "حتى الآن، يمكنني فقط أن أؤكد حقيقة وقوع عدة انفجارات في المنطقة . أطلب من الجميع انتظار التقارير الرسمية"، منوها بعدم صحة الأخبار التي تفيد بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة.

وتوجد في منطقة نوفوفيدوروفكا وحدة عسكرية ومطار عسكري.

من جهتها قالت رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا، إنه وفقا للبيانات الأولية، وقع الانفجار( في شبه جزيرة القرم) بعيدا عن منطقة المنتجع، ولا يوجد ضحايا أو جرحى بين السياح.

وذكرت بعض وسائل الإعلام نقلا عن مصادر أن سبب الانفجارات بالقرب من القاعدة الجوية في نوفوفيدوروفكا هو اندلاع حريق أثناء تحميل الوقود.

المصدر: RT





