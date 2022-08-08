أول ظهور لبايدن بعد تعافيه من كورونا (فيديو)

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الأولى بعد إعلان البيت الأبيض يوم أمس أن طبييه سمح له بممارسة أعماله بشكل مباشر، بعد اجتيازه اختبارا سلبيا آخر لفيروس كورونا.

وظهر بايدن في الفيديو بعد نزوله من الطائرة الرئاسية، وكان الصحافيون بانتظاره على مدرج مطار مدينة بلو غراس في ولاية كنتاكي، حيث سيقوم والسيد الأولى جيل بايدن بزيارة العائلات المتضررة من الفيضانات.

وطلب الصحافيون من بايدن الاقتراب للإدلاء بتصريح، فقام بالتلويح لهم وهو يحمل الكمامة في يده. وعندما سئل "كيف يشعر" وعن وضعه الصحي، قال بايدن: "All is good"، أي كل شيء جيد.

المصدر: RT