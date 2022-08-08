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برعاية قطرية.. توقيع اتفاق للسلام بين السلطات الانتقالية في تشاد وجماعات من المعارضة

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برعاية قطرية.. توقيع اتفاق للسلام بين السلطات الانتقالية في تشاد وجماعات من المعارضة
محمد إدريس ديبي إتنو
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تم اليوم الاثنين توقيع اتفاق للسلام بين السلطات الانتقالية في تشاد وجماعات مسلحة من المعارضة، برعاية قطرية.

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ووقع زعيم المجلس العسكري الحاكم في تشاد، محمد إدريس ديبي إيتنو، في قطر اتفاقا مع حوالى 40 مجموعة متمردة، يهدف إلى بدء حوار وطني في 20 أغسطس في العاصمة التشادية، نجامينا.

ولكن "جبهة التغيير والوفاق في تشاد" (فاكت)، إحدى المجموعات المسلحة المتمردة الرئيسية، رفضت توقيع الاتفاق، رغم الجهود التي بذلها الوسطاء في الدوحة حتى اللحظة الأخيرة لإقناعها بالانضمام إليه.

المصدر: أ ف ب

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