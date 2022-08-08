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الجيش الإسرائيلي يهدم منزلي الأسيرين الفلسطينيين صبيحات والرفاعي (فيديو)

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هدم الجيش الإسرائيلي منزلي الأسيرين صبحي صبيحات وأسعد الرفاعي، في بلدة رمانة قضاء جنين.

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واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، بما يقارب 50 آلية عسكرية، صباح اليوم الاثنين، البلدة وهدمت منزل الأسيرين.

ووزع الجيش بيانا طالب فيه سكان بلدة رمانة عدم الخروج من منازلهم، لكن ذلك لم يمنع اندلاع مواجهات مع أبناء المنطقة.

واتهمت إسرائيل الأسيرين الرفاعي وصبيحات بتنفيذ عملية "إلعاد" الفدائية التي أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة 4 آخرين في مطلع مايو الماضي.

المصدر: RT

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