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الناطق باسم "سرايا القدس" بعد دخول الهدنة مع إسرائيل: مستعدون للقتال وإن عدتم عدنا (فيديو)

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الناطق باسم
الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة
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قال الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة في كلمة يوم الأحد موجها كلمته لإسرائيل، إن عدتم عدنا.

وأضاف الناطق العسكري: "استطعنا في معركة الاستنفار ووحدة الساحات ودماء القادة الشهداء استطعنا إثبات الحق الفلسطيني" عبر عملية "وحدة الساحات".

وأكد أبو حمزة بعد دخول الهدنة مع إسرائيل حيز التنفيذ، استعدادهم للقتال في أي زمان ومكان يتطلب أن نكون حاضرين فيه ميدانيا.

وتابع قائلا: "ما قمنا به من توحيد للجبهات لن نتراجع عنه وستكون كلمتنا هي العليا دائما".

وشدد على أنهم لن يتراجعوا عما حققوه من توحيد للجبهات وأنهم وسيواصلون معركتهم مع العدو الإسرائيلي.

المصدر: RT

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