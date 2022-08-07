لحظة بلحظة..آخر تطورات الحرب بين "الجهاد الإسلامي" وإسرائيل في يومها الثالث

لليوم الثالث على التوالي، يستمر القصف الإسرائيلي على غزة، في إطار استهداف حركة "الجهاد الإسلامي"، مع ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية، ورد من الحركة بإطلاق رشقات صاروخية.

وشهدت الحرب التطورات الآتية:

- "سرايا القدس" تعلن عن قصف مستوطنة نيريم بعدد من قذائف الهاون.

- طيران الاستطلاع الإسرائيلي يستهدف شخصين بالقرب من مسجد حمودة بالقرارة في خانيونس ويصيبهم.

- وقوع أضرار كبيرة بمنزل في مجمع إشكول الاستيطاني جراء تعرضه لضربة صاروخية مباشرة.

- كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى" تعلن عن استهداف موقع "كيسوفيم" الإسرائيلي العسكري بقذائف الهاون عيار 120 ملم.

- "سرايا القدس" تعلن عن قصف القدس برشقة صاروخية.

- "سرايا القدس" تعلن عن قصف القدس ومستوطنة سديروت الإسرائيلية برشقة صاروخية.

- مراسلتنا: سماع دوي انفجارات في سماء القدس.

- صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب وقرب القدس.

- إطلاق رشقات صاروخية بعيدة المدى على المدن الإسرائيلية.

- الجيش الإسرائيلي: "قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل حوالي 20 فلسطينيا من حركة الجهاد في مناطق الضفة الغربية".

- الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على بلدة القرارة جنوب قطاع غزة.

- إطلاق رشقة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

- استهداف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في منطقة "الزنة" شرق خان يونس ونقل إصابتين من المكان.

- وزارة الصحة في غزة: "ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32 بينهم 6 أطفال، والجرحى إلى 215".

- مقتل قائد الوحدة الصاروخية بـ"سرايا القدس"، رأفت الزاملي "أبو النور".

- مقتل خالد سعيد منصور، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في حركة "الجهاد الإسلامي"، جراء غارة إسرائيلية استهدفته مساء السبت بمدينة رفح.

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يتبع..

المصدر: RT