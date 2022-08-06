 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يعلن "تحييد" القيادة العسكرية العليا لـ"الجهاد الإسلامي" في غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن
Globallookpress
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tkdl

أعلن الجيش الاسرائيلي "تحييد" القيادة العليا لـ"لجهاد الإسلامي" في قطاع غزة خلال يومين من الضربات الاسرائيلية التي استهدفت الحركة.

وقال أوديد باسيوك رئيس مديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي في بيان له: "تم تحييد القيادة العليا للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة".

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي: حضرنا لعملية عسكرية لمدة أسبوع ضد حركة
الجيش الإسرائيلي: حضرنا لعملية عسكرية لمدة أسبوع ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين عسكريين قولهم إنه "تم اغتيال قائمة القيادة العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي ويمكن اعتبار أهداف العملية منجزة".



المصدر: "أ ف ب" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا