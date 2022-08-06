 
مباشر

الجيش الإسرائيلي: حضرنا لعملية عسكرية لمدة أسبوع ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: حضرنا لعملية عسكرية لمدة أسبوع ضد حركة
AFP
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tk8x

قال الجيش الإسرائيلي إنه حضر لعملية عسكرية لمدة أسبوع ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة..آخر تطورات الحرب بين
لحظة بلحظة..آخر تطورات الحرب بين "الجهاد الإسلامي" وإسرائيل

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، إن "نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي نجح في اعتراض ما يزيد عن 95% من المقذوفات التي تم إطلاقها عبر الحدود".

وأضاف كوخاف: "هاجمنا 40 هدفا بما في ذلك خمس منصات لإطلاق الصواريخ وستة مخازن أو مواقع لإنتاج الصواريخ"، مشيدا بالمدنيين على "صلابتهم"، التي قال إنها "سمحت للجيش بتنفيذ العملية التي تدخل يومها الثاني، حيث حذر من أنه "إذا لزم الأمر، سيتم استهداف المزيد من كبار أعضاء الحركة".

واعتبر كوخاف أن "الجهاد الإسلامي جماعة بلا قيادة وأقل تنظيما من حركة "حماس" الحاكمة في غزة"، مضفيا: "لقد تلقت (حركة "الجهاد الإسلامي" ضربة كبيرة خلال 11 يوما من القتال العام الماضي، والتي تجلت بقدرتها الآن، على إطلاق الصواريخ بدقة..تم إطلاق أقل من 10 صواريخ على وسط إسرائيل يوم الجمعة، وسقط بعضها في البحر".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور