كابل .. مقتل 3 أشخاص إثر تفجير عبوة ناسفة تبناه "داعش"

لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون، اليوم الأحد، جراء تفجير عبوة ناسفة تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، بالعاصمة الأفغانية كابل.

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وقالت إدارة شرطة كابل، في بيان أمس السبت، إن "التفجير وقع في حي بل سوخته بالعاصمة، ومعظم سكانه من الطائفة الشيعية".

والجمعة، قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون في انفجار آخر تبناه "داعش" أيضا، خلال تجمع حداد ديني (عاشوراء) للطائفة الشيعية في كابل.

ولفتت شرطة كابل إلى أن "الحصيلة الأولية لضحايا تفجير اليوم هي 3 قتلى و7 جرحى".

وقال شهود عيان إن "عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت مخبأة في وعاء تسببت في الانفجار"، الذي تبناه تنظيم "داعش" في وقت لاحق، بحسب مراسل الأناضول.

ووردت أنباء تفيد بأن قوات الأمن لم تتضرر من الانفجار، بحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم إدارة الأمن في كابل خالد زدران، في تغريدة، إن "شخصين قتلا، وأصيب 22 آخرون في الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة "بل سوخته" بكابل.

المصدر: الأناضول