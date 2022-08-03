 
مباشر

أفغانستان.. مقتل شرطيين بمعركة ضد "داعش" في كابل

أخبار العالم

أفغانستان.. مقتل شرطيين بمعركة ضد
Globallookpress
طالبان - كابل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjq4

أعلن مسؤول في "طالبان" أن معركة بالأسلحة النارية ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابل، أسفرت عن مقتل شرطيين لطالبان، وثلاثة مسلحين من التنظيم.

وقال خالد زدران، المتحدث باسم قائد شرطة كابل إن "الشرطة شنت عملية ضد مخبأ المسلحين وقتلت ثلاثة على الأقل في حي كرتي ساخي في غرب كابول"، مشيرا إلى أن المسلحين من تنظيم "داعش".

وأضاف أن "أحد عناصر الشرطة القتلى امرأة"، مشيرا إلى أن أربعة من أفراد شرطة طالبان أصيبوا واعتقل مسلح.



المصدر: "أسوشيتد برس" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور