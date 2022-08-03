أفغانستان.. مقتل شرطيين بمعركة ضد "داعش" في كابل

أعلن مسؤول في "طالبان" أن معركة بالأسلحة النارية ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابل، أسفرت عن مقتل شرطيين لطالبان، وثلاثة مسلحين من التنظيم.

وقال خالد زدران، المتحدث باسم قائد شرطة كابل إن "الشرطة شنت عملية ضد مخبأ المسلحين وقتلت ثلاثة على الأقل في حي كرتي ساخي في غرب كابول"، مشيرا إلى أن المسلحين من تنظيم "داعش".

وأضاف أن "أحد عناصر الشرطة القتلى امرأة"، مشيرا إلى أن أربعة من أفراد شرطة طالبان أصيبوا واعتقل مسلح.







المصدر: "أسوشيتد برس"