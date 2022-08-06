واشنطن مستعدة لإجراءات "استثنائية" من أجل مبادلة لاعبة كرة السلة الأمريكية المعتقلة في روسيا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات "استثنائية" لمبادلة لاعبة كرة السلة بريتني غراينر المحتجزة في روسيا.

وكررت أنه تم تقديم اقتراح هام إلى روسيا، وأن الإدارة الأمريكية مصممة على مواصلة المفاوضات الحكومية الدولية حول مشكلة السجناء.

وقالت: "فيما يتعلق ببريتني غرينر، نعتزم اتخاذ إجراءات استثنائية لإعادتها إلى منزلها. لقد طرحنا اقتراحا هاما. ونعتزم مواصلة هذا الحوار الحكومي الدولي".

وأعربت جان بيير عن تفاؤلها بشأن آفاق الحوار وقالت: "إذا نظرتم إلى تريفور ريد، وكيف أحضرنا تريفور ريد إلى المنزل، من الممكن أن نتمكن من القيام بذلك أيضا".

المصدر: نوفوستي