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الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى قبول عرض تبادل السجناء

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الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى قبول عرض تبادل السجناء
Legion-Media MediaPunch
جون كيربي
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن السلطات الأمريكية تدعو روسيا إلى قبول العرض الذي طرحته واشنطن على موسكو لتبادل السجناء.

وقال كيربي: "بالطبع، لن نناقش هذا علنا. قدمنا ​​اقتراحا جادا وندعو الجانب الروسي لقبول هذا الاقتراح، لأنه قدم بصدق ونحن واثقون أنه يمكننا دعم الأقوال بالأفعال".

وأضاف: "كل ما نريده هو عودة بريتني غراينر وبول ويلان إلى ذويهما، والرئيس جو بايدن يأخذ هذا الأمر على محمل الجد لدرجة أنه تم تقديم عرض، ندعو الجانب الروسي لقبوله".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا "تعملان بشكل جدي على المستوى الحكومي" في هذه القضية.

المصدر: تاس

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