"بلومبرغ": قائمة تبادل السجناء الروسية الأمريكية قد تشمل الروسي كليوشين

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن فلاديسلاف كليوشين، الروسي المعتقل في الولايات المتحدة بتهة جرائم إلكترونية، قد يدرج في قائمة تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن.

ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن

روسيا لم تقدم بعد ردا مفصلا على الاقتراح الأمريكي للتبادل.

ووفقا لمصدر آخر، فإن موسكو تصر على التبادل بصيغة "اثنان مقابل اثنين"، وليس "واحدا مقابل اثنين"، كما تقترح واشنطن.

وفي وقت سابق، عرضت واشنطن على موسكو استبدال رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة بتهمة تهريب أسلحة، ببول ويلان المدان بالتجسس في روسيا، وبريتني غرينير المتهمة بتهريب مخدرات.

واعتقل كليوشن في 21 مارس 2021 في مطار مدينة سيون السويسرية، حيث وصل مع أسرته لقضاء إجازته في منتجع زيرمات.

وقبل مكتب العدل الفيدرالي السويسري طلبا أمريكيا لتسليمه، لكن الروسي استأنف ضد القرار وفي 18 ديسمبر من العام الماضي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وكليوشين متهم في الولايات المتحدة بهجمات قرصنة على شركات أمريكية، وإجراء معاملات مالية بناء على معلومات سرية مخترقة.

المصدر: تاس