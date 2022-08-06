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السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وتعلن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني

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السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وتعلن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني
Legion-Media
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية إدانة الرياض للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة "واس" السعودية أن "وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأكدت الخارجية السعودية على "وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده".

المصدر: واس

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