أردوغان: تركيا وروسيا اتفقتا على التحول إلى تداول الروبل

اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه توصل خلال اجتماع عقده في 5 أغسطس في سوتشي مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاتفاق على التحول للتجارة الثنائية بالروبل.

ونقلت قناة تي آر تي تصريحات الزعيم التركي للصحفيين لدى عودته من سوتشي: "في اجتماع في سوتشي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفقنا على اعتماد الروبل كوحدة (نقدية) في التجارة.

وقال أردوغان إن تركيا وروسيا أكدتا عزمهما على زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار سنويا. ولتحقيق ذلك نريد تطوير التعاون في جميع المجالات بما في ذلك الطاقة والتجارة والسياحة والزراعة. نريد أن تكون تجارتنا أكثر توازنا.

المصدر: تاس