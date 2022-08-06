دبلوماسي روسي: روسيا أبلغت الأمم المتحدة بقصف أوكراني على محطة زابوروجيه النووية

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا أرسلت للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المعلومات حول القصف الأوكراني على محطة زابوروجيه الذرية.

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وكتب بوليانسكي، على "تويتر"، اليوم الجمعة: "أرسلنا المعلومات التفصيلية حول هذا الاستفزاز الصارخ للأمين العام للأمم المتحدة".

وأضاف: "حان الوقت لأن تسمي الأمم المتحدة الأشياء بأسمائها الحقيقية".

ونفذت القوات المسلحة الأوكرانية، أمس الجمعة، ضربتين على أراضي محطة زابوروجيه الكهرذرية. وقالت الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة زابوروجيه، إن القصفين لم يسفرا عن وقوع إصابات، لكنهما أسفرا عن اندلاع حريق في مكان الحادث.

ووفق معلومات وزارة الدفاع الروسية قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 20 قذيفة من عيار 155 ملم على أراضي محطة زابوروجيه الذرية ومدينة إينيرغودار التي تقع فيها. واندلع حريق غاز في الوحدة الهيدروجينية لمحطة زابوروجيه، وتم إطفاء الحريق من قبل خدمة الطوارئ المحلية. كما أدى القصف الأوكراني في القطع الجزئي للكهرباء في المدينة، وانخفضت في المحطة الكهرذرية قدرة توليد الطاقة.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية القصف الأوكراني على المحطة الذرية بمثابة "أعمال الإرهاب النووي"، مؤكدة أنه في حالة حدوث مزيد من الاستفزازات ستتحمل السلطات الأوكرانية المسؤولية الكاملة عن تعطيل عمل هذه المنشأة.

المصدر: تاس