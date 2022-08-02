سلطات زابوروجية: لدينا حقائق تثبت قصف قوات كييف للمحطة الذرية

أعربت سلطات الأراضي المحررة في زابوروجيه عن استعدادها لتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإثباتات موثقة لحقيقة قيام القوات الأوكرانية باستهداف محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وقال فلاديمير روغوف، عضو مجلس رئاسة الإدارة العسكرية المدنية في منطقة زابوروجيه في تصريح لوكالة "تاس": "نحن سعداء للغاية لأن السيد (رافائيل) غروسي (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية)، رغم تعرضه لضغوط.. أعلن استعداد وفد الوكالة لزيارة محطة الطاقة الذرية في زابوروجيه".

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وأضاف: "نعتزم تقديم كل الحقائق الموثقة والمسجلة التي تثبت حقيقة وقوع هجمات إرهابية على محطات الطاقة الذرية من قبل التشكيلات المسلحة الخاضعة لسيطرة (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي".

وأشار إلى أن سلطات المنطقة تنتظر إعلانا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الموعد المرتقب للزيارة، مؤكدة استعدادها لضمان وصول البعثة.

وقال غروسي الاثنين، متحدثا في مؤتمر للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن وفدا من الوكالة مستعد لزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

يذكر أنه في يوليو، أراد ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة محطة زابوروجيه، ومنحتهم السلطات المحلية الإذن، إلا أن السلطات الأوكرانية عارضت الزيارة.

وفي يوليو أكدت سلطات زابوروجيه أن طائرات قتالية أوكرانية بدون طيار، حاولت الهجوم على محطة الطاقة النووية في المنطقة، موضحة أن الدرونات استهدفت بضرباتها حرم وأراضي المحطة الكهروذرية وأن المحطة نفسها لم تتعرض للأذى.

المصدر: "تاس"