مكتب غوتيريش: ليست لدينا معلومات واضحة عن الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية

أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة لا تملك أي معلومات واضحة عن الهجوم الأوكراني على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، الخاضعة للجيش الروسي.

وقال حق ردا على سؤال حول التقارير عن هجوم شنته القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية "ليس لدي معلومات واضحة عن ذلك".

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وكان عضو المجلس البلدي للإدارة الإقليمية لمنطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف أعلن أن "ثلاث طائرات بدون طيار "انتحارية" أوكرانية هاجمت المحطة".

وأضاف أن "المنطقة التي توجد بها المفاعلات لم تتأثر".

المصدر: "نوفوستي"