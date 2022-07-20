 
مباشر

مكتب غوتيريش: ليست لدينا معلومات واضحة عن الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية

أخبار العالم

مكتب غوتيريش: ليست لدينا معلومات واضحة عن الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية
Gettyimages.ru
علم الأمم المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tglv

أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة لا تملك أي معلومات واضحة عن الهجوم الأوكراني على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، الخاضعة للجيش الروسي.

وقال حق ردا على سؤال حول التقارير عن هجوم شنته القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية "ليس لدي معلومات واضحة عن ذلك".

إقرأ المزيد
مسؤول في منطقة زابوروجيه: كييف تضرم النار في حقول القمح
مسؤول في منطقة زابوروجيه: كييف تضرم النار في حقول القمح

وكان عضو المجلس البلدي للإدارة الإقليمية لمنطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف أعلن أن "ثلاث طائرات بدون طيار "انتحارية" أوكرانية هاجمت المحطة".

وأضاف أن "المنطقة التي توجد بها المفاعلات لم تتأثر".

المصدر: "نوفوستي" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)