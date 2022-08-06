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سوناك: بريطانيا قد تدرس الانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

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سوناك: بريطانيا قد تدرس الانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
Legion-Media Lee Floyd / Avalon
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أعلن المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية ريشي سوناك أن بريطانيا قد تدرس الانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على خلفية قرارها بشأن صفقة ترحيل المهاجرين مع رواندا.

وقال سوناك خلال الفعاليات في إطار حملته الانتخابية، يوم الجمعة: "من المحتمل أن نضطر لذلك، ولا يمكن استبعاد اي خيارات".

وأكد سوناك أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا مع رواندا بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش.

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وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أبريل الماضي على أن السلطات البريطانية ستقوم بترحيل هؤلاء المهاجرين إلى رواندا لمنحهم اللجوء، لكن الخطة أثارت انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وعرقل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أول رحلة كان من المقرر ترحيل المهاجرين من خلالها في يونيو الماضي.

المصدر: نوفوستي

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