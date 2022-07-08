صحيفة: بريطانيا لن تتخلى عن خططها لإرسال المهاجرين إلى رواندا

كتبت صحيفة "Evening Standard" أن بريطانيا ستواصل عملها على الخطط حول إرسال المهاجرين إلى رواندا طالما بقي بوريس جونسون رئيسا للوزراء، وذلك بغض النظر عن إعلانه الاستقالة.

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ونقلت الصحيفة عن تصريح متحدث باسم بوريس جونسون قوله: "إنها سياسة الحكومة التي تم تنسيقها سابقا".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي احتل منصب رئيس الوزراء البريطاني في عام 2019 بدلا من تيريزا ماي، أمس الخميس، عن استقالته من منصبه ومنصب رئيس حزب المحافظين البريطاني. وأضاف أنه سينفذ واجباته قبل تعيين رئيس جديد للوزراء، في حين تسمع في بريطانيا دعوات عديدة لأن يغادر منصبه على الفور.

ووقعت بريطانيا ورواندا في 13 أبريل الماضي اتفاقية تنص على أن أشخاصا تعتبرهم الحكومة البريطانية مهاجرين غير شرعيين أو طالبين للجوء سيتم نقلهم إلى رواندا لإعداد وثائقهم والحصول على اللجوء أو إعادة التوطين.

وكان من المتوقع أن تحدث أول عملية نقل المهاجرين من بريطانيا إلى رواندا في مساء 14 يونيو الماضي. لكن الرحلة الجوية إلى رواندا تم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة بسبب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي أثار استياء لدى السلطات البريطانية.

المصدر: نوفوستي