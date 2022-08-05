البيت الأبيض متفائل من تصريحات لافروف بشأن تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن

أعرب البيت الأبيض عن تفاؤله إزاء تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن إمكانية تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة، واصفا بأنها "خبر جيد".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن "لافروف صرح بأنهم يهتمون بدراسة إمكانية الخطوات اللاحقة بهذا الاتجاه، وهذا خبر جيد".

وتابع: "نأمل في أنهم اتخذوا موقفا جديا هذه المرة، وأننا سنتمكن من إيجاد الإمكانيات للمضي قدما في ما يخص عودة بريتني"، في إشارة إلى لاعبة كرة السلة بريتني غراينر المحكوم عليه بالسجن 9 سنوات في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

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وامتنع كيربي عن الكشف عن التفاصيل بشأن صفقة تبادل السجناء المحتملة، ولم يؤكد هذ يدور الحديث عن إمكانية مبادلة غراينر والأمريكي الآخر بول ويلان المعتقل في روسيا، بالروسي فيكتور بوت.

بدورها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن تبادل السجناء مع روسيا لا يزال من بين أولويات الرئيس جو بايدن ومساعديه في مجال الأمن القومي الأمريكي.

وأضافت أن واشنطن قدمت "عرضا جوهريا" لروسيا من أجل إعادة غراينر وويلان إلى الولايات المتحدة.

وأصرت على أن واشنطن تفضل إجراء المناقشات حول الصفقة المحتملة بشكل غير علني.

وكان لافروف قد صرح في وقت سابق من يوم الجمعة بأن روسيا مستعدة لمناقشة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، ولكن فقط ضمن القناة التي اتفق عليها الرئيسان فلاديمير بوتين وجو بايدن.

المصدر: تاس