لافروف: مستعدون لبحث تبادل السجناء مع واشنطن لكن عبر قناة على المستوى الرئاسي بين البلدين

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا مستعدة لمناقشة موضوع تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، ولكن عبر قناة تم الاتفاق عليها بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وأضاف لافروف: "فيما يتعلق بالموضوع حول الأشخاص الذين أدينوا في روسيا والولايات المتحدة.. هناك قناة خاصة تم الاتفاق عليها من قبل الرؤساء (رئيسا البلدين)، وبغض النظر عما سيقوله أي شخص أو جهة علنا، تظل هذه القناة هي المعنية (بهذا الموضوع)..نحن مستعدون لبحث هذا الموضوع، ولكن في إطار القناة التي تم الاتفاق عليها بين رئيسي (روسيا والولايات المتحدة)".

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وأكد لافروف أن الأمريكيين "لا يستطيعون تحمل" العمل الهادئ والمهني في العديد من الموضوعات.

وكان لافروف قد حث في وقت سابق نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين على الانخراط في "دبلوماسية هادئة" بدلا من مناقشات عامة.

في سياق متصل قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة نوفوستي، إن القناة التي يجب أن يبحث من خلالها مناقشة تبادل السجناء تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات بين قادة روسيا والولايات المتحدة في يوليو من العام الماضي في جنيف.

وكانت روسيا قد حكمت مؤخرا على الأمريكية، بريتني غرينر، أحد أشهر لاعبات كرة السلة في العالم، بالسجن تسع سنوات. بعد أن تم توقيفها في فبراير الماضي في مطار شيريميتيفو، إذ تم العثور على زيت الحشيش في حقيبتها.

كما يقضي المواطن الأمريكي، بول ويلان، أيضا فترة حكم بالسجن 16 عاما في قضية تجسس.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإن واشنطن تعرض على موسكو مبادلة مواطنيها بالمواطن الروسي فيكتور بوت، الذي أدين في الولايات المتحدة بتهمة تجارة الأسلحة بشكل غير قانوني.

المصدر: نوفوستي