واشنطن: لا نرى ضرورة لـ"تصحيح الأخطاء" بعد زيارة بيلوسي لتايوان

أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لا ترى ضرورة "لتصحيح الأخطاء" في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان، مضيفا أن واشنطن "لا تريد أزمة" مع الصين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة لا تعتبر ضروريا تصحيح الأخطاء بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان".

وأضاف: "نحن لا نريد أزمة ولا نبحث عن أزمة. وبصراحة لا توجد هناك أسباب لاندلاع أزمة على إثر ذلك".

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وحمل كيربي الصين مسؤولية زيادة التوترات، مضيفا أن بكين تستطيع خفض التوتر بسرعة من خلال وقفها تدريباتها العسكرية بالقرب من تايوان، التي وصفها بـ "الاستفزازية".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الصين وقف المفاوضات مع واشنطن حول محاربة التغير المناخي، اضافة إلى تعليق التعاون بين وزارتي الدفاع للبلدين، ردا على زيارة بيلوسي لتايوان.

المصدر: نوفوستي