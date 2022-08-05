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أكثر من 100 بلدية في فرنسا بدون مياه شرب بسبب الجفاف

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أكثر من 100 بلدية في فرنسا بدون مياه شرب بسبب الجفاف
Gettyimages.ru
فرنسا
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أعلن وزير الإصلاحات البيئية الفرنسي، كريستوف بيشوف، أن أكثر من 100 بلدية في فرنسا أصبحت دون مياه الشرب بسبب الجفاف الذي يضرب البلاد.

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وقال بيشوف في بث قناة "BFMTV" أثناء جولته العملية إلى منطقة جبال الألب: "لا توجد هناك مياه الشرب اليوم في أكثر من 100 بلدية فرنسية... ويتم إيصال مياه الشرب إلى عدد من الأماكن باستخدام الشاحنات لأنه لا توجد هناك مياه الشرب في الأنابيب. يجب علينا تشديد القيود".

واجتاحت الموجة الثالثة من الحرارة فرنسا في 1 أغسطس الجاري. وتم إعلان مستوى خطر الطقس "البرتقالي" في 5 مناطق فرنسية. وارتفعت درجة الحرارة في جنوب غرب البلاد إلى 40 درجة فوق الصفر.

المصدر: نوفوستي

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